Urbach Personalmangel im Kindergarten

„Dieser Schritt ist uns nicht leichtgefallen“, schreibt die Verwaltung in Briefen an die Eltern der beiden Kindergärten über die Verkürzung der Öffnungszeiten, zu denen es auch in der Kita Wiese kurzfristig schon kam. Trotzdem sah sie sich zu der Einschränkung gezwungen, um die Mitarbeiter zu entlasten, die noch arbeiten können.

„Da kam wirklich eines zum anderen“, sagt Bürgermeisterin Martina Fehrlen. Zum einen kündigte die Kindergartenmanagerin der Verwaltung auf Ende des vergangenen Jahres, eine Sachbearbeiterin fiel aufgrund von Schwangerschaft vom einen auf den anderen Tag weg. Die Situation verschärfte sich weiter, als in den Betreuungseinrichtungen auf einmal gehäuft Kräfte aufgrund von Schwangerschaften und Krankheitsfällen ausfielen.

Eltern beklagen die Informationspolitik der Gemeinde

Von Seiten der Eltern wird eine mangelnde Kommunikation der Gemeinde als Träger der Einrichtungen beklagt. Dass das Kinderhaus Drosselweg keine Leiterin mehr hat, davon hatten die Eltern erst erfahren, als sie die Stellenausschreibung für einen Ersatz entdeckten. Zu Verwirrungen kam es auch in der Kita Wiese, als es am Montag in einem Brief der Verwaltung hieß, die Ü-3-Gruppe müsse mangels Personal ganz geschlossen bleiben, es dann aber doch nicht so weit kam, weil eine frühere Erzieherin ihre Dienste anbot. Außerdem sprang die Leiterin eines anderen Urbacher Kindergartens spontan ein, als sie von dem Personalmangel hörte.

„Leider hat in den letzten Wochen die Kommunikation zwischen uns als Träger der Einrichtung und Ihnen als Eltern nicht optimal funktioniert“, schreibt die Verwaltung in ihrem Brief und entschuldigt sich für die mangelhafte Informationspolitik.

Gemeinde sucht nach weiteren Kräften

Die mangelnde Kommunikation begründet die Verwaltung mit der schlechten Personalsituation im Rathaus. Martina Fehrlen ist aber guter Hoffnung, dass hier bald Abhilfe geschaffen werden kann: Ab dem 1. April bekommt das neu geschaffene Sachgebiet „Bildung und Erziehung“ eine zusätzliche Sachbearbeiterin, außerdem fängt im gleichen Monat eine neue Kindergartenmanagerin an, die in einer nahe gelegenen Gemeinde ein ähnliches Amt innehatte. Die Gemeinde sucht zudem nach weiteren Kräften für die Kindertageseinrichtungen. „Und die Krankheitsfälle kommen wieder, wenn sie gesund sind“, sagt Fehrlen. „Wir haben ja nicht massenweise Weggänge.“

Wie lange die Öffnungszeiten im Kinderhaus Drosselweg noch eingeschränkt sind, ist nicht absehbar. Über eine Erstattung des Geldes, das die Eltern für die Betreuung ihrer Kinder bis 17 Uhr zahlen, die aktuell dort nicht stattfindet, hat die Verwaltung laut Martina Fehrlen noch nicht entschieden. „Aber wir finden sicher eine Lösung“, so die Bürgermeisterin.