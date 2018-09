Urbach/Plüderhausen.

In Teilen von Urbach und auf dem Plüderhäuser Plüderwiesenhof ist am Mittwoch in der Mittagszeit der Strom ausgefallen. Durch einen Baggerbiss zwischen der Bachstraße in Urbach und dem Umspannwerk in Schorndorf war eine Zehn-Kilovolt-Leitung beschädigt worden. Das hat einen Kurzschluss verursacht. „Dadurch hatten wir in Urbach-Ost in Richtung Plüderhausen einen Komplettausfall“, sagt Gabriele Laxander, Geschäftsführerin des Remstalwerks. Die Störung hatte um 12.07 Uhr begonnen und war bis 13.20 behoben.