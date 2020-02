Urbach/Plüderhausen Vom Sportmuffel zur Fitness-Influencerin

Für all jene, die sich kaum zu einer kleinen Runde Sport aufraffen können, hat Dazer einen Tipp. Wer es gezielt angehen wolle, solle die Zeit beim Sport zu seiner Quality-Time machen und sich gezielt Zeit für sich nehmen, rät die Plüderhäuserin. „Das soll sich schließlich nicht wie ein zweiter Job anfühlen“, sagt sie. Doch wer sich im Fitnessstudio nicht wohlfühle, der sollte sich einen anderen Sport suchen. Im Dezember gewann die Sportlerin einen internen Fitnessstudio-Wettbewerb im Bankdrücken. Beteiligt waren daran alle drei Fitnessstudios von Fit for less in Urbach, Waiblingen und Weinstadt. Bei dem Wettbewerb ging es darum, die Hälfte des eigenen Körpergewichtes so oft wie möglich von sich selbst wegdrücken. Die Plüderhäuserin stemmte 30 Kilogramm 35-mal und gewann damit als stärkste Frau.

Mit 19 Jahren startete sie auf Youtube ihren ersten Social-Media-Kanal, damals noch mit Beauty-Videos. Später begann sie auch über das Thema Minimalismus und ihren eigenen Konsum zu sprechen. Aber auch ihre Brustvergrößerung macht die Studentin dort zum Thema. Inzwischen hat sie auf Youtube fast 70 000 Follower. Mehrere ihrer Videos dort wurden über 100 000-mal aufgerufen. Nicht nur privat beschäftigt sich die junge Frau mit Medien. Auf der Hochschule für Medien studiert Dazer Medienmanagement.

Wie viel verdient die Sportlerin mit der Werbung auf ihren Kanälen?