Urbach Sind Steinmetze vom Aussterben bedroht?

Selbst ist er zu dem Beruf gekommen, weil er schon immer etwas „mit den Händen“ machen wollte, aber gleichzeitig nach etwas Kreativem gesucht hat. „Ich finde es spannend, dass ich mich immer wieder unterschiedlichen Herausforderungen stellen muss und eigene Ideen umsetzen kann“, sagt Martin Hertfelder. Er schätzt einen Dialog, um die kreativen Werke umzusetzen, die in der Werkstatt entstehen. Im Moment tauscht er sich dafür täglich mit seiner Mitarbeiterin Yulia Tötz aus, die seit dem vergangenen Sommer Vollzeit in der Werkstatt angestellt ist.

„Als Yulia hier angefangen hat, mussten wir erst einmal ein sehr aufwendiges Relief umsetzen“, erzählt Martin Hertfelder. Mit ihrer Arbeit war er gleich zufrieden. „Ich war froh, dass es auch menschlich passt“, sagt er außerdem. „Für mich war das ja auch Neuland.“ Aber auch Yulia Tötz musste sich erst einmal einfinden.

„Was mich hier fasziniert hat, war die handwerkliche Arbeit“, sagt sie über ihre neue Arbeitsstelle. Ursprünglich kommt sie aus Russland, wo sie eine Ausbildung in einem ähnlichen Bereich gemacht hat. Dabei ging es, wie sie sagt, „um Kleinkram und Halbedelsteine in die Richtung von Kunst- und Sammelobjekten.“ Aus familiären Gründen kam sie nach Deutschland. „In meiner Stadt in Russland gibt es gar keine Steinmetze mehr“, bedauert Yulia Tötz.

Wettkampf zwischen Industrie und Handwerk um Auszubildende

Auch in Deutschland sind die Zahlen der jungen Menschen, die eine Ausbildung zum Steinmetz und Steinbildhauer beginnen, niedrig. „Besonders in Baden-Württemberg gibt es gute und große Betriebe“, sagt Masood Bashary vom Bundesverband Deutscher Steinmetze. „Aber durch die Industrie im Ballungsraum Stuttgart schaffen es wenige von ihnen, Auszubildende an sich zu binden.“ Weil in der Industrie mehr gezahlt werde und viele sie als zukunftssicherer empfinden. „Aber am Ende des Tages hat Handwerk goldenen Boden“, so Bashary.

Und tatsächlich werden die angehenden Steinmetze und Steinbildhauer wohl bald mehr verdienen als bisher. Im nächsten Jahr läuft der Tarifvertrag für die Ausbildungsvergütung aus, weshalb diejenigen, die sich 2020 für eine Ausbildung entscheiden, laut dem Bundesverband Deutscher Steinmetze in Zukunft wahrscheinlich mit einer höheren Bezahlung rechnen können.

„Es könnten natürlich mehr Auszubildende sein“, so Martin Hertfelder. Er sieht aber auch das Positive daran, dass es in ganz Baden-Württemberg nur eine Berufsschule für sie in Freiburg gibt. „Es ist toll, dass man Kontakte mit Menschen aus verschiedenen Regionen knüpft“, findet Martin Hertfelder. Davon hat er auch schon persönlich profitiert. Insgesamt kann er sagen: „Ich bin wirklich froh, dass ich es gewagt habe, mich selbstständig zu machen. Es gehört auch Mut dazu, ein Handwerk zu erlernen.“

Viele Betriebe in der Region klagen über Fachkräftemangel. Unternehmen berichten, dass sie nur schwer geeigneten Nachwuchs finden. Besonders im Lebensmittelhandwerk und der Gastronomie gibt es dabei Schwierigkeiten. Wir stellen Auszubildende vor, die Berufe ausüben, die sonst kaum einer machen will.

Steinmetz und Steinbildhauer/-in

Ausbildungszeit: 2 bis 3 Jahre

Ausbildungsvergütung nach Tarifvertrag:

1. Jahr: 530 Euro

2. Jahr: 620 Euro

3. Jahr: 720 Euro

Gehalt im ersten Jahr nach der Ausbildung: 2 660 Euro (nach Tarifvertrag)