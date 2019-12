Urbach Unbekannte brechen in zwei Häuser ein

Urbach.

Unbekannte sind am Montag (30.12.) zwischen 12 und 22 Uhr in zwei Häuser eingebrochen. Nach Angaben der Polizei stiegen die Täter jeweils über ein Terrassenfenster in ein Einfamilienhaus in der Ostlandstraße und ein Reiheneckhaus in der Eberhardstraße ein. Die Täter durchsuchten sämtliche Räume und erbeuteten Bargeld und Schmuck im Wert von mehreren hundert Euro. Der entstandene Sachschaden liegt bei fast zehntausend Euro.

Die Polizei in Schorndorf nimmt Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 07181/ 2040 entgegen.