Urbach Unfälle auf der B29

Urbach.

Auf der B 29 in Richtung Schwäbisch Gmünd wechselte am Mittwochabend gegen 20.30 Uhr ein 59-jähriger Fahrer eines VW Crafters unmittelbar nach einer Baustelle zum Überholen auf den linken Fahrstreifen. Dabei übersah er einen neben ihn fahrenden Renault Laguna und touchierte diesen seitlich. Hierbei entstand Sachschaden in Höhe von rund 3500 Euro.