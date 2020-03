Urbach.

Ein Vermieter hat am Montagnachmittag (09.03.) in Urbach seine Mieterin mit einer Waffe bedroht. Wie die Polizei mitteilt, hatte der betrunkene Vermieter, der im selben Haus wohnt, bei seiner Mieterin geklingelt. Als sie die Tür öffnete, bedrohte er sie mit einer Pistole. Die Mieterin schlug die Tür zu und alarmierte die Polizei. Die Pistole stellte sich später als Schreckschusswaffe heraus. Der Vermieter ließ sich widerstandslos festnehmen. Weil er so stark betrunken war, wurde er zur Ausnüchterung in Polizeigewahrsam genommen. Die Polizei Plüderhausen ermittelt.