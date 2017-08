Urbach Von Auto erfasst: Inlineskaterin leicht verletzt

Eine 21-jährige Opelfahrerin fuhr kurz vor 17 Uhr auf der Dieselstraße in Richtung Daimlerstraße. Im Bereich einer Fahrbahnverengung übersah sie die Inlineskaterin, die dort mit Freunden stand. Das Auto erfasste die 17-Jährige. Sie landete auf dem Auto.

Das Mädchen hatte wohl Glück und wurde nur leicht verletzt. Sie kam vorsorglich in eine Klinik. Am Opel entstand Sachschaden in Höre von circa 1000 Euro.