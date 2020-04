Urbach Was macht eine Reisebloggerin in der Corona-Krise?

Ich bin zum Glück in der Lage, dass ich den Blog neben meinem Vollzeitjob als Hobby betreibe und es mich nicht finanziell aus der Bahn wirft, dass ich jetzt nicht reisen kann. Da dennoch die Nachfrage zu meinen Fotografien und selbst gestalteten Bildern da ist, gründete ich letztes Jahr im Herbst mein eigenes Einzelunternehmen, das genau wie mein Blog heißt.

Das hört sich so an, als wären die Fotos ein wichtiger Teil des Blogs.

Ich muss schon fast sagen, ich bin eher durchs Fotografieren zum Bloggen gekommen. Ich wollte nicht einfach nur eine Website machen, auf die ich ein paar Tausend Bilder klatsche.

Und warum musste es gerade ein Reise-Blog werden?

Meine Eltern haben mich schon mit neun Monaten überallhin mitgenommen. Wir haben viel Kulturelles gemacht, weil sie nicht so die Strandurlauber waren, und waren zum Beispiel oft in Süd- und Nordfrankreich unterwegs. Irgendwann dachte ich, du warst schon an so vielen Orten, warum lässt du die Leute nicht daran teilhaben, was du erlebt hast? Die Menschen sind auch immer ganz dankbar über Empfehlungen, wenn sie den einen oder anderen Reisetipp suchen.

Was haben Sie davon?

Ich teile gerne meine Erlebnisse. Es freut mich, wenn sich Menschen bei mir melden und sagen, da war es voll schön, da waren wir auch. Das finde ich immer toll zu hören.

Was reizt Sie am Reisen so?

Die Leute kennenzulernen, aber auch die verschiedenen Landschaften, ob das die Wüste ist, die Karibik oder ein europäisches Landschaftsbild. Und natürlich auch das Kulturelle. Ich bin immer noch begeistert von Kuba, weil die Leute dort einfach so eine gelassene und lebensfrohe Einstellung zum Leben haben, obwohl sie eigentlich so wenig haben. Das Reisen erweitert den Horizont. Und wenn man andere Kulturen kennenlernt, lernt man auch die eigene mehr zu schätzen.

Ist das Thema Nachhaltigkeit auf Ihren Reisen ein Thema?

Bis vor zwei, drei Monaten war es das noch nicht und aktuell gibt es auch noch nichts dazu auf meinem Blog. Es ist aber definitiv klar, dass das auch bei mir mehr werden wird. Man muss sich nicht jedes Jahr 20-mal in den Flieger setzen, um in kürzester Zeit alles gesehen zu haben. Als ich meinen Blog gestartet habe, dachte ich, ich muss über sämtliche Fernreiseziele berichten, an denen ich schon war. Dann habe ich gemerkt, dass die Leute sich fast mehr für ihre eigene Heimat und dafür, was es im Schwarzwald oder am Bodensee gibt, interessieren. Das wird in Zukunft eine größere Rolle spielen.

Apropos Heimat. Was sind denn Ihre Lieblingsorte im Remstal?

Die Weinberge bei Strümpfelbach finde ich sehr schön. Da gibt es einen sogenannten Karlstein und eine Dreierkurve im Weinberg. Da ist es im Herbst natürlich wunderschön. Und das Remstal-Kino ist herrlich, da könnte ich den ganzen Tag hocken.

Haben Sie sonst Lieblingsziele?

Ja, da gibt es ein paar. Zu Ägypten habe ich eine besondere Bindung, weil ich dort drei Jahre lang einen Partner hatte und deshalb oft dort war. Auch wenn es als Krisenregion gilt, habe ich mich dort immer sicher gefühlt. Ich sage immer, die drei erholsamsten Tage, die ich je in meinem Leben hatte, waren dort in der Wüste. Wir hatten kein Handy und keinen Telefonempfang, wohnten in einer Hütte und ernährten uns von einfachem Essen. Das war Abschalten für Seele und Kopf. Ich reise auch gerne in die Dominikanische Republik. Dort finde ich die Menschen, die Musik und die Palmen genial, da passt einfach alles. Kuba natürlich und auch Österreich. Ich bin Skifahrerin mit Leib und Seele.

Wie hat das viele Reisen Sie beeinflusst?

Ich habe gelernt, mich selbst und meine Ansprüche, die ich so hatte, ein bisschen zurückzunehmen. Früher habe ich manchmal auf hohem Niveau gejammert und vieles für selbstverständlich gehalten, was es eigentlich nicht ist. Wir nörgeln viel an unserer Politik und an unserem Bildungssystem, aber im Vergleich mit vielen anderen Ländern stehen wir gut da. Wir sollten freundlicher zu unseren Mitmenschen sein und einfach alles ein bisschen lockerer sehen.

Auf Ihrem Blog steht, dass Sie ein Fernstudium zur Reiseleiterin gemacht haben. Haben Sie also Ihr Hobby zum Beruf gemacht?

Ich habe 2014 mein Reiseleiter-Studium abgeschlossen, arbeite aber nicht in der Branche. Im Moment bin ich als technische Produktdesignerin beschäftigt, stehe aber momentan vor einem großen beruflichen Umbruch und kann mich dann in Zukunft hoffentlich mehr kreativ und reisetechnisch verwirklichen.

Wo wollen Sie unbedingt noch hinreisen?

An erster Stelle steht auf jeden Fall Vietnam, auch wegen des geschichtlichen Hintergrunds. Ich war noch nie in Asien unterwegs. Dort komme ich leider nur mit dem Flieger hin, aber ich habe Bilder von Menschen gesehen, die mit dem Fahrrad durchs Land gefahren sind. So würde ich mich auch gerne mit meinem Rucksack durchschlagen. Außerdem würde ich gerne die ganzen Nationalparks an der Westküste der USA anschauen.