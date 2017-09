Urbach Wenn Augen den Rollstuhl steuern

Thomas Rosner ist gelernter Schreiner. Darunter kann sich jeder etwas vorstellen. Was der Urbacher seit wenigen Jahren macht, ist nicht so einfach zu beschreiben. Eine Mischung aus Erfinder, Programmierer, Technik-Experte und App-Entwickler. Nun eröffnet seine kleine Firma Ausstellungsräume im Konrad-Hornschuch-Areal. Dort kann er seine Erfindungen und Weiterentwicklungen vorstellen. Die Urbacher Firma macht mit beim Türöffner-Tag 2017 der „Sendung mit der Maus“, der am Dienstag, 3. Oktober, stattfindet. Türen öffnen, Räume öffnen. Das sind gute Stichworte.

"Ein selbstbestimmtes Leben ermöglichen"

Was macht denn Herr Rosner jetzt genau? Das muss man beschreiben. Thomas Rosner stellt fest: Das Ziel seiner jungen Firma sei es, „mit technischen Hilfsmitteln Menschen mit Beeinträchtigung ein selbstbestimmtes Leben zu ermöglichen“. Angefangen hat der Tüftler vor ein paar Jahren, damals war seine Erfindung aber vor allem praktischer Natur. Der Schreiner konstruierte ein Möbelstück, das die viele Technik von Geräten wie Satelliten-Empfänger, Stereoanlage, DVD-Spieler im Wohnzimmer geschickt und stilvoll versteckte. Die Idee setzte sich nicht durch. Doch sein Erfindergeist ist immer noch rege. Das hat auch mit seiner Tochter zu tun, die geistig und körperlich behindert ist. Auch und vor allem ihr Leben will der Tüftler und Programmierer erleichtern.

„Sie ist der Grund, warum wir das gemacht haben“. Er will für Barrierefreiheit sorgen und die eigene Wohnung oder das Büro so ausstatten, dass beispielsweise Menschen wie seine Tochter mit dem Smartphone Türen, Licht, Rollläden öffnen oder auch Computer, Fernseher oder die Alarmanlage steuern können – und das nach ihren jeweiligen Möglichkeiten. Er will die Potenziale eines modernen „Smart Home“ für jeden ermöglichen. Als „Smart Home“ bezeichnet man einen Haushalt, in dem Haushalts- und Multimedia-Geräte interagieren und zentral ferngesteuert werden können. Thomas Rosner präsentiert das erste Gerät, einen Rollstuhl.

Spezielle Infrarotkameras ermöglichen die Augensteuerung

Der Elektorrollstuhl weist einige nützliche Anwendungen auf – unter anderem eine Augensteuerung und eine Art Tabletcomputer mit speziellen Infrarotkameras. Das Rad hat Thomas Rosner nicht neu erfunden, er greift auf vorhandene Technik zurück. Doch er stellt Verbindungen her. Er hat eine Schnittstelle entwickelt, die dafür sorgt, dass der Rollstuhl mit den Augen gesteuert werden kann.

Video: Thomas Rosner zeigt, wie die Rollstuhlsteuerung funktioniert.

Damit können auch Menschen mit schwersten motorischen Einschränkungen oder schweren Körperbehinderungen nur über Blickbewegungen eine Kommunikationshilfe oder einen Computer steuern. Diese Hilfsmittel wie elektrische Türöffner gebe es ja bereits, sein Team wolle sie „intelligent“ machen, damit man sie über verschiedene Geräte öffnen kann. Eine entsprechende App für derlei Bestandteile eines Smart Home hat seine Firma entwickelt.

Mitarbeiter Jochen Nisi, gelernter Automechaniker, zeigt eine zweite Steuerung für Rollstühle, eine Saug-Blas-Steuerung. Mit dem Mund wird der Rollstuhl bewegt. Was einen Rollstuhl steuert, kann doch auch eine Spielkonsole bedienen! Ein junger Mann mit Handicap konnte somit dank seiner flinken Zunge, mit Lippen und Bewegungen eine Computermaus oder einen Controler ersetzen. Mit derlei Angeboten könne der Geist der Betroffenen angeregt werden, damit die kognitiven Fähigkeiten länger erhalten bleiben. Die multisensorische Wahrnehmung werde gestärkt. „Das ist für betroffene Menschen sehr wertvoll, geistig aktiv zu bleiben!“ Derlei Entwicklungen könne man auf die Betroffenen zuschneiden.

„Wir sind nun so weit, dass wir wahrgenommen werden“

Seine Firma bietet diese Dienstleistungen an, entwickelt Hilfsmittel, die in den meisten Fällen über die Krankenkasse abgerechnet werden könnten. Der Markt sei groß, aber auch umkämpft. Seit diesem Jahr habe sich seine Firma dank vieler Gespräche, Vorstellungsrunden, Präsentationen und entwickelter Produkte einen Namen gemacht. Viele Sanitätshäuser würden die Firma mittlerweile kennen. „Wir sind nun so weit, dass wir wahrgenommen werden“.

Hat er weitere Ideen? Ja. Menschen ohne Rumpfkontrolle sackten mitunter in sich zusammen. So könne auch mal der Kontakt zur Augensteuerung verloren gehen. Haben sie aber einen Sensor am Kopf, an der Brille oder dergleichen, den man vielleicht mit dem Rollstuhl verbinden kann, könnten sie durch bestimmte Kopfbewegungen beispielsweise einen Rollstuhl steuern.

„Selbstständig trotz Handicap“ laute das Ziel. Es müsse doch intelligente Software geben, die erkennt, wenn ein körperlich behinderter Mensch nachts aufwacht und auf Toilette muss, dass automatisch Licht angeht, Türen aufgehen et cetera. Ein weiteres Ziel sei es, dass Menschen so lange wie möglich daheim leben könnten. Seine Firma berate betroffene Familien daheim oder im Krankenhaus, schaue sich bei ihnen um, überlege sich Lösungen, wie der Alltag durch Technik erleichtert werden kann. Für Menschen mit Beeinträchtigung könnten sie auch einen entsprechenden Arbeitsplatz anbieten. Zum Abschluss zeigen Thomas Rosner und Jochen Nisi noch, wie man mit einem einzigen Knopf ein Tablet steuern kann. Wie das geht? Das können Neugierige auch beim Türöffner-Tag der Sendung mit der Maus sehen.