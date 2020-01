Urbach Wenn der Mieter die Wohnung zerstört

Der Mann will anonym bleiben, nicht, weil er selbst seinen Namen nicht in der Zeitung lesen will, sondern um die Identität seines Mieters zu schützen. Wir nennen den Hausbesitzer hier Herrn V. Unserer Zeitung zeigt er die Wohnung im ersten Stock seines Zweifamilienhauses, dessen Erdgeschoss er mit seiner Frau selbst bewohnt. Mitarbeiter einer Entrümpelungsfirma waren den ganzen Tag damit beschäftigt die völlig zugemüllten und verwahrlosten Räume zu leeren. Auch ohne Müll und Möbel macht die Wohnung einen furchtbaren Eindruck. Braune Flecken und Schlieren überziehen den Boden in der Küche, Schimmelflecken die Wand. Der Geruch, der in der Luft hängt, ist eine Mischung aus Moder und Hundekot-Aroma.

20 Jahre hat der Mieter dort gewohnt, den größten Teil der Zeit problemlos. „Er war immer ordentlich“, sagt Herr V. Doch irgendwann habe man gemerkt, dass etwas nicht stimme. „Du hast gemerkt, er driftet ab.“ Die Zeichen des Verfalls waren irgendwann offensichtlich: „Wenn er die Wohnungstür aufgemacht hat, hat man es gerochen.“ Für Herrn V. ist klar, dass der Mann psychische Probleme hatte und überfordert war und eigentlich Hilfe gebraucht hätte. Hilfsangebote seinerseits seien jedoch nicht auf fruchtbaren Boden gefallen.