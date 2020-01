Urbach Wie der Urbacher Verein Schatzkiste Menschen hilft

2019 waren die Ehrenamtlichen der Schatzkiste nach dem Brand in der Beckengasse in Urbach im Großeinsatz. Bei dem verheerenden Feuer starb ein Mann und 24 Menschen wurden obdachlos, teilweise verloren sie alles, was sie hatten. Die Spenden- und Hilfsbereitschaft danach war riesig. Im Schatzkiste-Büro, unweit vom Brandort, wurde alles koordiniert. Es gab fünf Tage lang feste Bürozeiten, in denen die Vereinsmitglieder Anrufe und E-Mails mit Spenden-Angeboten entgegennahmen. Sie katalogisierten Möbel und Kleidung und die betroffenen Familien konnten sich aussuchen, was sie brauchten.

„Das war natürlich völlig ungeplant“, sagt Benjamin Meitinger. Aber es sei eben das Schöne, dass es viele hilfsbereite Leute im Verein gebe, die jederzeit Lust darauf hätten, solche Hilfseinsätze zu stemmen. Die allseits beklagte Entwicklung, dass immer weniger Menschen bereit seien, sich ehrenamtlich zu engagieren, könne man hier nicht feststellen. „Wir haben einen völlig gegenläufigen Trend in der Schatzkiste“, sagt Meitinger. Allein 2019 hat der Verein fast 30 neue Mitglieder gewonnen.

"Über viele Sachen berichten wir gar nicht"

Schön sei außerdem, dass bei der Schatzkiste nicht wie in vielen anderen Vereinen die Arbeit an den immer gleichen Personen hängenbleibe. Die Mitglieder sind dabei in aktive und passive aufgeteilt. Die aktiven zahlen weniger Beitrag, verpflichten sich aber, bei allen Vereinsaktivitäten wie der Kick-Off-Party oder dem Kinderfasching zu helfen und, wenn es sein muss, auch mehrere Aufgaben und Schichten zu übernehmen. 28 aktive Mitglieder gibt es aktuell. Sie haben das Privileg, darüber mitbestimmen zu können, wer Hilfe bekommt. Das wird in den meisten Fällen schnell und unkompliziert über eine Whatsapp-Gruppe kommuniziert und abgestimmt. Zuletzt hat die Schatzkiste zum Beispiel einer Familie mit einem schwerkranken Sohn aus Fellbach ein Auto mitfinanziert. Den ziemlich beachtlichen Betrag von 62 000 Euro hat der Verein seit Mitte 2016 ausgegeben. „Über viele Sachen berichten wir gar nicht“, sagt Benjamin Meitinger.

Ein besonderer und medienwirksamer Höhepunkt im vergangenen Jahr war das große Bobby-Car-Rennwochenende im Sommer, das die Schatzkiste organisiert hat und bei dem die deutschen Meisterschaften auf den kleinen Kinder-Flitzern ausgetragen wurden. Ein Riesen-Aufwand für den Verein. Zum Beispiel mussten 1500 Strohballen gepresst und in Tüten verpackt werden, um die Strecke am Urbacher Freibad zu sichern.

Für 2020 gibt es, wie Benjamin Meitinger sagt, auch ein paar Ideen für neue Aktionen. „Die sind aber noch nicht spruchreif.“ Man darf gespannt sein.