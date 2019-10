Urbach Wie läuft der Drive-in der Bäckerei Schulze?

Die fluffigen Schokocroissants oder doch das frisch gebackene Brot? Wer eine Bäckerei betritt, schaut sich oft erst einmal die Leckereien hinter der Theke an, um zu sehen, was ihm das Wasser im Mund zusammenlaufen lässt. Beim Vorbeifahren mit dem Auto ist der Blick auf die Theke nur sehr beschränkt möglich. „Hier ist die Stärke der Verkäuferinnen gefragt“, heißt es aus der Familie Schulze. Am Drive-in-Schalter gibt es alle Backwaren, Snacks und Getränke, nur die Tagesessen und Salate werden nicht durchs Fenster gereicht.

Kunden dazugewonnen

„Der Drive-in-Schalter hat unsere Erwartungen übertroffen“, gibt der Schulze-Sprecher Auskunft. „Er wird sehr gut angenommen.“ Der Gedanke sei es gewesen, den Kunden ihre Einkaufserfahrung so bequem wie möglich zu machen.

Unbequem wird’s nur, wenn es in den Hauptverkehrszeiten zu Stau kommt. „Die Rushhour-Frage haben wir uns vorher auch gestellt“, so die Familie Schulze. „Da liegt es im Ermessen des Kunden, ob er sich das antun will oder lieber kurz parkt.“ Generell habe die Bäckerei durch das Angebot Zusatzkunden gewonnen, aber auch Stammkunden nutzten es. Das im Juli neu eröffnete Gebäude habe ebenfalls zu einem Kundenzuwachs beigetragen.

Ein innovatives Angebot – oder etwa nicht?

Pioniere sind die Schulzes nicht. Bäcker- Drive-ins gibt es schon an anderen Orten. Im baden-württembergischen Beilstein kam es zum Beispiel zu Beschwerden, weil Anwohner genervt vom Stau waren, der sich beim Drive-in-Schalter eines örtlichen Bäckers regelmäßig bildet. Aber in der näheren Umgebung im Kreis ist das Angebot der Schulzes doch etwas Besonderes. Bleibt abzuwarten, ob andere folgen.