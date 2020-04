Urbach Wie pflegende Angehörige unter der Corona-Krise leiden

Um ab und an etwas durchzuatmen und um Erledigungen außerhalb des Hauses machen zu können, ist ihr Mann normalerweise an drei Tagen in der Woche in einer Tagespflegeeinrichtung in der Region. Doch seit dem 19. März hat die wegen des Coronavirus geschlossen. Für sie bedeutet die Schließung eine 24-Stunden- Bereitschaft. Das zehre schwer an ihrer Kraft, erklärt Stegmaier. Die Nachricht, dass Tagespflegeeinrichtungen schließen, kam für sie wie ein Schlag. „Ich bekam die Information von einem auf den anderen Tag“, erzählt sie.

Stegmaier hat eine Strategie, um den Alltag zu bewerkstelligen

Zu ihrem Schutz sprach sie am Telefon über ihre Situation. Das Foto von ihr entstand in sicherer Entfernung am Gartenzaun. Nachts wird ihr Mann oft wach, auch Stegmaier kann deshalb oft nicht richtig schlafen. Trotzdem steht die 79-Jährige sehr früh am Morgen auf. Ihr Mann schläft meist wegen seiner Krankheit recht lange. „Wegen meinen Rückenproblemen setze ich mich morgens erst mal auf meinen Fahrrad-Trainer“, erzählt sie. Um 7.30 Uhr schalte sie dann den Fernseher an, im Bayrischen Rundfunk läuft eine Gymnastik-Sendung, Stegmaier macht die Übungen mit. „Sobald er aufsteht, habe ich keine Zeit mehr für mich“, erzählt sie.