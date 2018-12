Urbach Zweiter Holzstapel-Brand in einer Nacht

Auch in Schwaikheim hatte einige Stunden vorher ein Holzstapel gebrannt. Da es seit Ende Oktober immer wieder zu Holzstapel-Bränden kommt, ermittelt die Polizei auch wegen eines Tatzusammenhangs. In beiden Fällen in der letzten Nacht suchten mehrere Streifenwagen und ein Polizeihubschrauber nach einem möglichen Brandstifter. Die Ermittlungen dauern an.