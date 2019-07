Urbacher Mitte II Schlechter Baugrund: Potenzielle Käufer kritisieren Gemeinde

Der Start in die Urbacher Mitte II ist von Unstimmigkeiten überschattet. In einem Gespräch mit den potenziellen Bauherren hat die Verwaltung diese kürzlich darüber aufgeklärt, dass der Baugrund teils schlecht ist und mit Mehrkosten beim Bau zu rechnen ist – und davon dem alten Gemeinderat in seiner letzten Sitzung berichtet.

Für das neue Quartier gibt es ein geotechnisches Gutachten, das für die Erschließung in Auftrag gegeben wurde, dessen Ergebnisse in der Ausschreibung aber nicht erwähnt wurden (erst potenzielle Bauherren hatten auf die Bodenverhältnisse hingewiesen). Unter dem künftigen Wohngebiet wird ein alter Bachlauf vermutet, der für teils sumpfige Verhältnisse sorgt. Bei Bohrungen in bis zu sechs Metern Tiefe hat das Gutachten sehr unterschiedliche, teils sehr schlechte Bodenverhältnisse festgestellt.

Aufschub für den Kauf bis zum 30. September gewährt