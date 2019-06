Urteil nach Prügelei in Winnenden Opfer: "Ich dachte, mir fällt das Gesicht auseinander"

Nervös wackelte der Angeklagte auf seinem Stuhl herum, während der Staatsanwalt die Anklageschrift verlas. Nachdem der Mann im November zuerst am Bahnhof Passanten und Sicherheitsbeamte der Bahn angepöbelt hatte, brachte ihn eine Streife ins Polizeirevier nach Winnenden. Da er verletzt und stark betrunken war, kam er von dort ins Rems-Murr-Klinikum. Nach seiner Behandlung soll er vor dem Krankenhaus auf einen damals 70-jährigen Patienten eingeprügelt und eingetreten haben. Der Patient trug Platzwunden und Prellungen davon. Außerdem zerbrach seine Zahnprothese. Der Täter flüchtete damals unerkannt.

Angeklagter kann sich an den Tattag kaum mehr erinnern

Sichtlich berührt von den Vorwürfen erklärte er mit zitternder Stimme: „Ich kann mich kaum mehr an etwas von diesem Tag erinnern. Ich weiß noch, dass ich auf der Arbeit in Schorndorf war und dort die Mitteilung bekommen habe, dass die Krankenkasse meine Therapie abgelehnt hat. Deshalb habe ich mir eine Flasche Schnaps gekauft und mit einem Schluck fast komplett leer getrunken. Danach hat es mir die Sicherungen rausgehauen.“ Der Angeklagte wollte seine Alkohol- und Drogensucht, die er selbst als „krass“ beschrieb, mit Hilfe dieser Therapie in den Griff bekommen. „Ich weiß noch, dass ich mit dem Zug nach Winnenden gefahren bin. Dann erinnere ich mich erst wieder daran, dass ich nachts blutverschmiert in meinem Bett aufgewacht bin. Am nächsten Morgen bin ich mit meiner Mutter zum Revier und habe mich für mein Verhalten entschuldigt. Erst dort habe ich von dem Vorfall am Krankenhaus erfahren.“

Am Rems-Murr-Klinikum auf Patienten eingeschlagen

Als erster Zeuge betrat der inzwischen 71-jährige Geschädigte den Saal. „Ich hatte einen Arzttermin und bin deshalb zum Klinikum. Kurz bevor ich dort war, hörte ich einen Mann komische Parolen schreien. Als ich mich umdrehte, stand er direkt vor mir und hat mir eine verpasst. Er schlug unkontrolliert um sich. Ich fiel zu Boden. Als ich dort lag, hat er wie besessen auf mich eingetreten. Zum Glück sind zwei Frauen dazwischengegangen.“ Richter Dautel fragte genauer nach, ob er mit der flachen Hand oder der Faust geschlagen worden sei und um welche Art von Tritten es sich handelte. „Ob mit der Faust oder der flachen Hand, weiß ich nicht mehr. Es waren schwere Tritte von oben und von der Seite. Ich dachte, mir fällt das Gesicht auseinander.“ Ob er den Eindruck hatte, dass der Täter völlig weggetreten war oder unter anderen Drogen stand? „Ich kann mir gut und gerne vorstellen, dass der junge Mann betrunken war oder unter anderen Substanzen stand, aber dafür bin ich kein Experte. Dass er völlig weggetreten war, glaube ich nicht.“ Bevor der Mann den Zeugenstand verließ, entschuldigte sich der Angeklagte bei ihm. „Es tut mir von Herzen leid und es ist mir peinlich.“