USA Angelina Jolie baut "neue Beziehung" zu ihrem Vater auf

Dabei halfen demnach auch Jolies Kinder, sagte die sechsfache Mutter. Voight und Jolie hatten zeitweise den Kontakt abgebrochen. "Wir haben einige Schwierigkeiten gehabt", erklärte Jolie. Sie könnten jetzt gut gemeinsam über Kunst sprechen, nicht aber über Politik. Voight ist für seine konservativen Ansichten bekannt.

Voight hatte Jolies Mutter Marcheline Bertrand (1950-2007) verlassen, als Jolie und ihr Bruder noch klein waren. Vater und Tochter versuchten mit dem gemeinsamen Auftritt in "Lara Croft: Tomb Raider" eine Versöhnung, doch die scheiterte. 2002 ließ Jolie ihren väterlichen Nachnamen gesetzlich streichen, nachdem Voight in einem Interview erklärt hatte, seine Tochter habe psychische Probleme.

Jolie ("Maleficent - Die dunkle Fee"), die im vorigen Jahr die Scheidung von Brad Pitt einreichte, führte zuletzt bei dem Kriegsdrama "First They Killed My Father" Regie.