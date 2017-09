USA Art Garfunkel will Album mit seinem Sohn aufnehmen

New York - Art Garfunkel (75) würde gerne ein Album mit seinem in Deutschland lebenden Sohn aufnehmen. Der 26 Jahre alte James lebe in Hamburg und produziere derzeit bereits sein eigenes Album in Stuttgart, erzählte der US-Sänger am Donnerstagabend (Ortszeit) bei einer Veranstaltung im New Yorker Kulturzentrum 92Y.