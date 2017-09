USA Die Vereinten Nationen "groß" machen

Neben ihm sitzt António Guterres, der mit den Geräten nach neun Monaten als UN-Generalsekretär schon etwas besser vertraut ist. "An", sagt Guterres - und Trump kann mit seinem Statement zur Reform der Vereinten Nationen loslegen.

Trump stammt aus New York, aber obwohl sein Wolkenkratzer nur wenige Straßenblocks entfernt liegt, ist die in Midtown Manhattan gelegene Weltorganisation für ihn Neuland. Umgekehrt werden es auch neue Töne sein, die UN-Diplomaten am Dienstag von einem US-Präsidenten zu hören bekommen, wenn Trump am Dienstag gegen 10 Uhr morgens (Ortszeit, 16 Uhr MESZ) erstmals am Rednerpult im Plenarsaal steht.

Ausgerechnet die Souveränität nationaler Staaten will Trump bei seiner UN-Rede in den Vordergrund stellen, sagt ein hochrangiger Vertreter des Weißen Hauses im Vorfeld, und fügt hinzu: "Der Nationalstaat ist das beste Instrument." Seit seinem Amtsantritt im Januar schwört Trump die Amerikaner und Partner im Ausland auf sein Prinzip "America First" ein. In der zur Zusammenarbeit gegründeten Weltorganisation aus 193 Staaten scheint diese Botschaft irgendwie fehl am Platz. Doch nach Ansicht Trumps sollte das Vorbild des "Amerika zuerst" auch vernünftige Grundlage für andere Länder sein.

Ganz andere Worte hatte Trumps Vorgänger Barack Obama gewählt, als er vergangenen Herbst zum letzten Mal bei einer UN-Generaldebatte das Wort ergriff. Es sei "sinnlos", die Globalisierung zu leugnen und sich abzuschotten, hieß es da. "Eine von Mauern umringte Nation würde sich heute nur selbst einsperren", hatte er im Seitenhieb gegen Trump gesagt, der im Rennen um Obamas Nachfolge damals als chancenloser Außenseiter gewertet und damit maßlos unterschätzt wurde.

Einen Vorgeschmack auf seine große Rede liefert Trump am Montag selbst, als er sich für eine schlankere, reformierte UN ausspricht. Um 140 Prozent vergrößerte sich ihm zufolge das Budget der Vereinten Nationen seit dem Jahr 2000, die Zahl der Mitarbeiter verdoppelte sich in diesem Zeitraum. Es war auch der Milliardär und ewige Geschäftsmann Donald Trump, der da sprach. Die Botschaft: Er will mehr "bang for his buck", mehr Leistung für sein Geld.

Als Standpauke von oben herab, wie Trump sie etwa beim Nato-Gipfel in Brüssel im Mai gehalten hatte, kommen seine ersten Bemerkungen am East River aber nicht daher. Guterres klopft er etwa brüderlich aufs Handgelenk und bezeichnet ihn als "fantastisch". Und mit seinem Reformeifer spricht Trump dem Portugiesen aus der Seele: Guterres beklagt bei den UN "zersplitterte Strukturen", "endlosen Amtsschimmel" und Abläufe wie in Zeiten des Byzantinischen Kaiserreichs.

Nur weiß auch Guterres, dass die United Nations auf die Zahlungen in Milliardenhöhe aus Washington dringend angewiesen sind. 28 Prozent des Budgets der UN-Friedensmissionen schultern die USA, weit mehr als China und Japan (je 10 Prozent) sowie Deutschland und Frankreich (je 6 Prozent). Auch beim regulären UN-Budget zahlt das Land den größten Anteil. Den Rotstift hat Trump in seinem Vorschlag für den US-Haushalt beim Außenministerium bereits angesetzt - das letzte Wort hat dabei allerdings der Kongress in Washington.

Drängende Konflikte in Nordkorea, Myanmar und im Nahen Osten überlagern das Treffen der rund 200 Staats- und Regierungschefs, ihrer Stellvertreter und Minister. Es gibt kaum einen Ort, an dem Trump ähnlich viele Spitzenpolitiker direkt ansprechen kann. Er will "jedem Land eine Botschaft übermitteln, das eine Botschaft benötigt", sagt der Vertreter des Weißen Hauses. Im Saal sitzen am Dienstag ranghöchste Vertreter aus dem Iran, China und Russland und anderen Staaten, mit denen die USA um eine passende Haltung ringen.

Ein Donald Trump kann dem begnadeten Redner Obama rhetorisch kaum das Wasser reichen, ob auf der Bühne am East River oder im Rosengarten des Weißen Haues. Doch auch am Knotenpunkt der Weltdiplomatie dienen ihm einige seiner eingängigsten, bekanntesten Formulierungen als Anker. Als ein Reporter Trump fragt, was denn seine Kernbotschaft an das UN-Plenum sei, antwortet der Präsident, es gehe in der Rede eben darum, die Vereinten Nationen "groß" zu machen.