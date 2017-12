USA Ellen DeGeneres fürchtet um ihre Strandvilla

Los Angeles - Star-Moderatorin Ellen DeGeneres (59) gehört zu den Kaliforniern, deren Häuser von den gewaltigen Flächenbränden in dem US-Bundesstaat bedroht werden. "Unser Haus droht in Flammen aufzugehen", twitterte sie am Sonntag. Sie habe bereits ihre Haustiere in Sicherheit bringen müssen.