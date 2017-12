New York - Ein Gericht in New York hat die früheren Fußball-Funktionäre José Maria Marin und Juan Angel Napout im ersten Prozess im Zuge des FIFA-Korruptionsskandals für schuldig befunden. Beide müssen ins Gefängnis. Wann das Strafmaß bekanntgegeben wird, ist offen. Noch kein Urteil gab das Gericht gegen den dritten angeklagten Ex-Funktionär Manuel Burga bekannt. Die Staatsanwaltschaft wirft den drei Anegklagten vor, über zwei Jahrzehnte Millionen an Schmiergeldern bei der Vergabe von Fernsehrechten erhalten zu haben.