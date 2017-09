Miami - Mit gewaltiger Zerstörungskraft hat Hurrikan "Irma" die Südspitze Floridas erreicht. Noch bevor "Irmas" Auge die Inselkette Florida Keys erreichte, hatten die Menschen mit den Folgen des extremen Wetters zu kämpfen. In mehr als 250 000 Haushalten in verschiedenen Teilen Floridas fiel der Strom aus. Wie der Sender ABC meldet, starben drei Menschen bei vom Wetter mitverursachten Verkehrsunfällen. "Irma" hält die Region schon seit Tagen in Atem. In der Karibik starben nach inoffiziellen Schätzungen mehr als 20 Menschen, einige Gebiete gelten als unbewohnbar.