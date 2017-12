USA Frauen erneuern Anschuldigungen gegen Donald Trump

Trump hat die Vorwürfe wiederholt bestritten. Das Weiße Haus bezeichnete die Darstellung der Frauen am Montag erneut als falsch.

Leeds wirft Trump vor, sie vor drei Jahrzehnten in einem Flugzeug begrapscht zu haben. Crooks beschuldigt ihn, sie 2005 in einem Fahrstuhl auf den Mund geküsst zu haben. Holvey sagt, Trump habe bei einem Schönheitswettbewerb 2006 jede Teilnehmerin einzeln inspiziert. Am Montag erklärte sie, sie habe sich damals wie ein "Stück Fleisch" gefühlt, das nur zu Trumps Vergnügen da gewesen sei.

Die Frauen hatten sich im vergangenen Jahr erstmals zu Wort gemeldet, nachdem eine Aufnahme mit sexistischen Kommentaren Trumps an die Öffentlichkeit gelangt war. In dem "Access-Hollywood"-Video aus dem Jahr 2005 prahlt Trump, als Berühmtheit könne man sich Frauen gegenüber alles leisten und ihnen auch in den Schritt fassen.

Insgesamt erheben 16 Frauen Vorwürfe gegen Trump. Das Thema rückt derzeit in den USA wieder verstärkt in den Fokus, nachdem zahlreiche Anschuldigungen gegen mächtige Männer aus der Medien- und der Unterhaltungsbranche sowie aus der Politik laut geworden waren.

Die US-Botschafterin bei den UN, Nikki Haley, erklärte am Sonntag in einem Interview, dass den Frauen, die Trump der sexuellen Belästigung beschuldigen, zugehört werden sollte.