New York - Bundesaußenminister Sigmar Gabriel hat vor der UN-Generalversammlung vor "nationalem Egoismus" gewarnt und zu Widerstand gegen die Weltsicht von US-Präsident Donald Trump aufgerufen. "Das Motto "Unser Land zuerst" führt nur zu mehr nationalen Konfrontationen und weniger Wohlstand. Am Ende gibt es nur Verlierer", sagte er an die Adresse Trumps, der "Amerika zuerst" zum Leitgedanken seiner Amtszeit gemacht hat. Den Namen des US-Präsidenten erwähnte der Vizekanzler nicht ein einziges Mal.