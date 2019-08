USA Krimi in fünf Sätzen: Alexander Zverev zittert sich weiter

Anders als Angelique Kerber zitterte sich der beste deutsche Tennisprofi beim Grand-Slam-Spektakel in New York in die zweite Runde. Zunächst überraschend dominant und dann mit einer Energieleistung rang der 22-Jährige aus Hamburg Radu Albot aus der Republik Moldau am Dienstag mit 6:1, 6:3, 3:6, 4:6, 6:2 nieder.

"Es war natürlich sehr schwer. Er hat angefangen, unglaubliches Tennis zu spielen. Es war schwierig am Ende", sagte Zverev im TV-Sender Eurosport und räumte ein: "Nach den letzten Monaten ist es wichtig, so ein Match zu gewinnen. Es gibt einfachere Matches, aber natürlich wird es mir sehr helfen im Turnier."

Mit erheblich weniger Problemen meisterte Zverevs Davis-Cup-Kollege Jan-Lennard Struff mit einem lockeren Dreisatz-Erfolg den Auftakt. Auch Cedrik-Marcel Stebe zog in die zweite Runde ein. Bei den Damen hübschten am zweiten Turniertag Julia Görges und Andrea Petkovic die deutsche Bilanz auf. Erst nach Abwehr eines Matchballs vermied Görges allerdings eine weitere herbe Enttäuschung und kämpfte sich zu einem 1:6, 6:1, 7:6 (7:1) gegen die Russin Natalia Wichljanzewa.