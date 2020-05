USA Hailee Steinfeld trainiert mit ihrem Vater

Entsprechend persönlich ist ihre Musik. "Ich wollte, dass diese Songs genau beschreiben und danach klingen, wie ich mich gefühlt habe", sagte die Schauspielerin, die für ihre Rolle im Western "True Grit" schon mit 14 Jahren für einen Oscar nominiert war und sich mit der Komödie "Pitch Perfect 2" (2015) als Sängerin einen Namen machte.

Spekulationen, dass sie in neuen Songs wie "Your Name Hurts" oder "Man Up" mit einer bestimmten Person abrechnet, möglicherweise dem früheren One Direction-Sänger Niall Horan, wies Steinfeld zurück. "Diese Lieder sind über verschiedene Beziehungen, die ich durchlebt habe", betonte sie. "Ich singe darüber, wo ich stand, welche Erfahrungen ich gemacht und was ich daraus gelernt habe."