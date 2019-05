USA Hollywood-Legende Doris Day gestorben

Als Frau Kappelhoff hätte sie es im amerikanischen Show-Business vermutlich nicht so weit gebracht. Als Doris Day - den Namen borgte sie sich von ihrem Hit-Song "Day by Day" - eroberte das blonde Multitalent in den 40er- und 50er Jahren die Hitparaden und als "America's Sweetheart" die Herzen der Kinofans.

Als Teenager im US-Staat Ohio musste sie ihren Traum von einer Tanzkarriere nach einem schweren Autounfall aufgeben. Sie nahm Gesangsunterricht, tourte mit Jazz-Bands und machte Songs wie "Sentimental Journey" und "Que Sera, Sera" zu Hits. Regisseur Michael Curtiz entdeckte ihr Schauspieltalent, und Warner Bros. stellte die Sängerin 1948 für "Zaubernächte in Rio" erstmals vor die Kamera, Dutzende Filme folgten.

In Alfred Hitchcocks "Der Mann, der zuviel wusste" und später in dem Thriller "Mitternachtsspitzen" von David Miller bewies sie ihr Talent als Charakterdarstellerin. Doch Hollywood nahm Day mit Musicals und leichten Komödien in Beschlag. Ende der 50er Jahre wurden Day und Rock Hudson nach "Bettgeflüster" als Leinwand- Traumpaar gefeiert. Mit der harmlosen Sex-Komödie verdiente sich Day ihre einzige Oscar-Nominierung.

Mit sauberem Sex-Appeal setzte die Blondine ihre Verführungskünste auch in den Filmen "Ein Hauch von Nerz" und "Spion in Spitzenhöschen" ein. Im richtigen Leben hatte Day mit Männern anscheinend weniger Glück. Mit 19 ein Kind, wenig später die erste Scheidung, mit 29 Jahren den dritten Ehemann.

Als Days Ehemann und Manager Marty Melcher 1968 starb, hatte er ihr Vermögen weitgehend durchgebracht, sagte die Schauspielerin 1975 in ihren Memoiren. 1981 wurde sie vom vierten Ehemann geschieden. 2004 erlitt sie einen Schicksalsschlag, als ihr einziger Sohn, Plattenproduzent und Songwriter Terry Melcher, an Krebs starb.

Vom Verband der Auslandspresse, der die Golden-Globe-Trophäen verleiht, erhielt Day 1989 einen Sonderpreis für ihr Lebenswerk. 2004 ehrte US-Präsident George W. Bush die "amerikanische Ikone und Bereicherung der Kultur" mit der Freiheitsmedaille, dem höchsten zivilen US-Orden. 2008 kam eine Grammy-Trophäe als Auszeichnung für ihre musikalischen Verdienste hinzu.

Mit 89 Jahren stürmt Day mit dem Album "My Heart" noch einmal die Charts. Das Album mit bis dahin unveröffentlichten Titeln aus früheren Jahrzehnten schaffte auf Anhieb den Sprung unter die Top Ten der britischen Charts.

Weggefährten und Bewunderer des Stars drückten online ihre Trauer aus. Entertainer und Schauspieler Seth MacFarlane postete ein Musikvideo von Doris Day: "Wir haben ein weiteres großes Hollywood-Talent verloren. Nehmt Euch eine Minute und genießt die legendäre Doris Day." Sängerin Melissa Etheridge schrieb auf Twitter, dass Day in jungen Jahren einen enormen Einfluss auf sie gehabt habe: "Sie gab mir die Hoffnung, dass ich eine starke, lustige und erfolgreiche Frau sein kann."

"Die einzig Wahre, die Frau, die mich zu so viel von dem inspiriert hat, was ich tue", sagte Designerin Stella McCartney. Und Schauspieler Antonio Banderas schrieb: "Danke dir für dein Talent".