USA Hurrikan "Irma" bedroht Karibikinseln

San Juan - Alarmstufe Rot in der Karibik: Der Tropensturm "Irma" hat weiter an Kraft gewonnen. Er zog als Hurrikan der höchsten Stufe fünf auf die Karibik zu. Es wurden Windgeschwindigkeiten von bis zu 285 Kilometern pro Stunde gemessen, wie das Nationale Hurrikanzentrum in den USA mitteilte.