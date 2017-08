Los Angeles - US-Stars wollen für die Opfer der Flutkatastrophe in Texas einen Spendenmarathon auf die Beine stellen. Der aus Texas stammende Oscar-Preisträger Jamie Foxx kündigte auf Instagram an, dass am 12. September eine große Fernseh-Spendengala geplant sei. Er habe einer Hilfsorganisation bereits 25 000 Dollar zukommen lassen, so der Schauspieler. Der Telethon soll gleichzeitig in Los Angeles, New York und Nashville über die Bühne gehen, wie das Promi-Portal "TMZ.com" berichtet. Schauspielerin Reese Witherspoon und Country-Star Blake Shelton würden mithelfen.