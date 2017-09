Pointe-à-Pitre - In der Karibik bedroht ein neuer Hurrikan mehrere Inseln. Für Guadeloupe werden starke Niederschläge und starker Wind erwartet - in Böen mit bis zu 200 Stundenkilometern. Die Schulen dort bleiben heute geschlossen. Verwaltungen und Firmen schließen eher. Die Menschen sollten sich ab 18.00 Uhr mitteleuropäischer Sommerzeit entweder zu Hause oder in einer sicheren Unterkunft aufhalten, sagt die Präfektur. Auch Dominica, St. Kitts, Nevis und Montserrat stellen sich auf Hurrikan "Maria" ein.