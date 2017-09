USA Kevin Hart erpresst - Entschuldigung bei der Familie

Der 38-Jährige, dessen zweite Frau Eniko ihr erstes Kind von ihm erwartet, sagte in dem sozialen Netzwerk, es gebe "keine Entschuldigung" für seinen Fehltritt. "Aber ich werde es nicht zulassen, dass sich jemand an meinen Fehlern bereichert. Ich stehe lieber dazu."

Hart hat bereits zwei Kinder aus einer früheren Ehe. Er entschuldige sich bei seiner Frau und seinen Kindern, schrieb Hart am Wochenende auf Instagram: "Ich muss mich bessern und werde das tun." Zunächst hatte "bild.de" über Video und Instagram-Eintrag berichtet.

Er sei "gerade an einem Punkt in meinem Leben, an dem ich zur Zielscheibe geworden bin", teilte der US-Comedian mit. "Deshalb muss ich jetzt ein paar kluge Entscheidungen treffen. Vor einiger Zeit habe ich das nicht getan, ich bin eben nicht perfekt. Ich habe einen schlimmen Fehler gemacht, habe mich in eine schlechte Umgebung begeben, in der nur schlechte Dinge passieren können. Und genau das ist auch passiert." Damit habe er die Menschen verletzt, die ihm am nächsten stünden.

Sein Sprecher bestätigte dem Magazin "People": "Jemand hat versucht, Kevin zu erpressen, und ist damit gescheitert. Da die Strafverfolgungsbehörden noch ermitteln, können wir aktuell nichts weiter dazu sagen, um die Untersuchungen nicht zu beeinträchtigen."