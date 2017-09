Los Angeles - Lady Gaga hat die Europa-Konzerte ihrer aktuellen Welttournee abgesagt. Sie könne wegen starker Schmerzen zurzeit nicht auftreten, teilte der Veranstalter Live Nation mit. Lady Gaga war am Donnerstag in ein Krankenhaus gebracht worden, sie musste deshalb bereits ihr Konzert in Rio de Janeiro absagen. Den Angaben zufolge wird sie nun sieben Wochen aussetzen. Von der Absage betroffen sind auch Konzerte in Hamburg, Berlin und Köln. Sie sollen nachgeholt werden, im Vorverkauf erworbene Tickets sollen auch dann gelten.