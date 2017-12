Israel Netanjahu bekräftigt Israels Austritt aus der Unesco

Palästinensische Autonomiegebiete Christen aus aller Welt feiern im Heiligen Land Weihnachten

Tausende von Christen aus aller Welt haben am Sonntag im Heiligen Land Weihnachten gefeiert. In Bethlehem traf am frühen Nachmittag die traditionelle Weihnachtsprozession ein, die von Jerusalem aus aufgebrochen war.