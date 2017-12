USA Nominierungen für Golden Globes werden verkündet

Zu den Filmfavoriten zählen unter anderem der Kriegsfilm "Dunkirk", Steven Spielbergs Politdrama "The Post" (dt. Titel "Die Verlegerin"), der Indie-Film "Lady Bird" und das Fantasymärchen "Shape of Water" des Mexikaners Guillermo del Toro.

Die Trophäen in Form einer goldfarbenen Weltkugel werden am 7. Januar in Beverly Hills verliehen.