USA Nowitzki verliert mit Dallas in Miami - Schröder verletzt

Dallas rutschte mit einer Bilanz von 9:24-Siegen wieder auf den letzten Platz in der Western Conference. Während Nowitzki mit 20 Punkten seine Saisonbestmarke erreichte, konnte Rookie Maxi Kleber die Erwartungen nicht erfüllen. Der frühere Bayern-Profi blieb in acht Minuten ohne jeden Zähler. "Wir wussten, dass Miami ein harter, athletischer Gegner ist. Das ist ihre DNA. Aber wir waren erneut nicht bereit für sie", sagte Nowitzki. "Wenn wir rankamen, hatten sie immer die bessere Antwort parat." Am folgenden Tag gastieren die Mavs bei den Atlanta Hawks.

Ob Spielmacher Dennis Schröder im deutschen Duell gegen Nowitzki und Kleber auflaufen kann, ist fraglich. Der Braunschweiger fehlte bei der unglücklichen 117:120 (50:64)-Niederlage seiner Hawks bei den Oklahoma City Thunder aufgrund einer Knöchelverletzung, die er sich am Mittwoch bei der Niederlage gegen Indiana zuzog. Der 24-Jährige machte sich zwar mit den Team-Kollegen warm, musste dann aber passen.

In Oklahoma sorgte Superstar und MVP Russell Westbrook 1,7 Sekunden vor Schluss mit einem erfolgreichen Dreier für die 25. Saison-Niederlage des Schröder-Teams. "Es ist schon bitter, so zu verlieren. Aber mit der Leistung bin ich sehr zufrieden", kommentierte Hawks-Trainer Mike Budenholzer den Auftritt seiner Spieler. Mit sieben Erfolgen bleibt Atlanta die schlechteste Mannschaft der NBA.