Los Angeles - Der Gründer des "Playboy"-Magazins Hugh Hefner ist im Alter von 91 Jahren gestorben. Das teilte das Unternehmen Playboy Enterprise mit. Hefner "starb friedlich und unter natürlichen Umständen in seinem Haus "The Playboy Mansion" im Kreis geliebter Menschen", heißt es in der Mitteilung des "Playboys". Auf Twitter bestätigte der Playboy ebenfalls den Tod des 91-Jährigen Magazingründers. Hefner machte das Blatt zum berühmtesten Männermagazin der Welt.