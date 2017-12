USA Sarah Paulson: "Ich bin Kapitän meines Schiffes"

Viele ihrer Lebensentscheidungen seien für andere nicht nachvollziehbar: "Ich bin mit einer viel älteren Person zusammen und Leute finden das faszinierend und seltsam. Für mich ist es das am wenigsten Interessante an mir." Paulson ist seit zwei Jahren mit der 74-jährigen Schauspielerin Holland Taylor zusammen. Einige Leute hätten ihr damals abgeraten, ihre Liebe öffentlich zu machen. ""Sei vorsichtig, das wird deine Karriere negativ beeinflussen'. Daran hatte ich nie gedacht."

Paulson spielt seit der ersten Staffel in der US-Serie "American Horror Story" mit und wurde für ihre Rolle in "The People v. O.J. Simpson: American Crime Story" mit einem Emmy und einem Golden Globe ausgezeichnet. Im kommenden Jahr ist sie im Steven-Spielberg-Film "Die Verlegerin" und in der Gaunerkomödie "Ocean's Eight" in den deutschen Kinos zu sehen.