Los Angeles - Das seit knapp drei Wochen wütende Buschfeuer in Kalifornien hat sich zum größten in der Geschichte des US-Bundesstaates entwickelt. Die Flammen des sogenannten Thomas-Feuers in den Bezirken Ventura und Santa Barbara nördlich von Los Angeles haben mittlerweile eine Fläche 1106 Quadratkilometern erreicht, wie die kalifornische Feuerwehr mitteilte. Bei starken Winden und extremer Trockenheit waren die Flammen Anfang Dezember in der Nähe einer Hochschule, die nach Thomas Aquinas benannt ist, ausgebrochen. Die Feuerwehr sprach seither von dem Thomas-Feuer.