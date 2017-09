Miami - Hurrikan "Irma" hat Überflutungen in der Innenstadt von Miami ausgelöst. Wassermassen wälzen sich durch die Straßen der Altastadt und durch das Bankenviertel, berichtet die ortsansässige Zeitung "Miami Herald". Auf zahlreichen Bildern und Videos ist zu sehen, dass heftige Stürme das Wasser in die Stadt drücken und große Straßen zu reißenden Flüssen machen. Hurrikan "Irma" ist breiter als die Halbinsel Florida. Daher bringt der riesengroße Wirbel auf seiner "rechten" Seite, also an der Ostküste, erste Überflutungen.