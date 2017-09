Galerienrundgang Art Alarm Farbstarkes Plädoyer für den Kunststandort Stuttgart

Stuttgarts Privatgalerien zeigen zum Art Alarm am 23. und 24. September die ganze Breite aktueller Kunst: vom Hans-Thoma-Preisträger Platino über Kunstmarktlieblinge wie Jochen Hein. 17 Galerien beteiligen sich an dem Rundgang. Die „Stuttgarter Nachrichten“ bieten am 23. September eine exklusive Führung an.