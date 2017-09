Oklahoma City (dpa) – Er kam der Aufforderung nicht nach, ein Rohr niederzulegen – daraufhin haben US-Polizisten einen gehörlosen Mann in Oklahoma City erschossen. Die Einsatzkräfte hätten nicht mitbekommen, dass Nachbarn herbeieilten und schrien, der Mann könne die Anweisung nicht hören, sagte Polizeichef Bo Mathews in einer Pressekonferenz. Zeugenaussagen zufolge sollen mindestens sechs Schüsse gefallen sein. Nachbarn zeigten sich der "New York Times" gegenüber bestürzt über den Vorfall. "Es schien, als seien sie nur gekommen, um ihn zu erschießen", zitierte die Zeitung einen Anwohner.