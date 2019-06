Vans Pro Cup Die BMX-Weltelite kommt nach Waiblingen

Was neben den sportlichen Herausforderungen der Anlage bei Fahrern und Veranstaltern besonders gut ankommt, ist offenbar die Lage des Skatepools. „Oft befinden sich die Bahnen weit außerhalb des Zentrums in Industriegebieten“, meint Thomas Vuk. In Waiblingen liegen die grüne Talaue, die Innenstadt und das „Holiday Inn Express“-Hotel in der Fronackerstraße in unmittelbarer Nähe.

Initiative des Jugendgemeinderats

Mit 500 bis 1000 Zuschauern pro Tag rechnen die Veranstalter. Der Eintritt ist frei, was das Ereignis aus Sicht von Thomas Vuk nicht nur für Hardcore-Fans, sondern auch für Familien attraktiv macht, die einfach eine Weile zugucken möchten. Der Hallenbad-Parkplatz bleibt wegen des Aufbaus, der Wettkämpfe selbst und des Abbaus bis Montag, 17. Juni, gesperrt.

Huntington Beach, Singapur, Mexico City, Sydney und Waiblingen: So unwahrscheinlich dieses schwäbische BMW-Wunder ohnehin schon ist – umso schöner wird es, wenn man weiß, wem Waiblingen diesen augenscheinlich hochattraktiven Pool zu verdanken hat. Umbau und Neugestaltung gehen nämlich auf die Initiative des Jugendgemeinderats zurück. Die Jungräte sind stolz darauf und zitieren das Projekt als Beispiel dafür, dass ihr Gremium etwas bewegen kann. Der „große“ Gemeinderat stimmte den Wünschen – und den nötigen Investitionen – zu.

Einzigartigw Anlage für die Region

Die neue Anlage sollte als Beitrag zur Remstal-Gartenschau eingeweiht werden, so der Gedanke. Mit ihrer mehr als zwei Meter tiefen Bowl ist die BMX- und Skateanlage für die Region einzigartig. Auf der großen Streetplaza gibt es zahlreiche, dem Stadt-Raum nachgebildete Elemente für Fahrer aller Könnerstufen. Und tatsächlich haben Jugendliche aus der ganzen Region Stuttgart sie in den vergangenen Wochen schon in Beschlag genommen. Dass sie gleich im Eröffnungsjahr zum Schauplatz eines Großevents wird, hätte sich niemand träumen lassen.

Die Veranstaltungszeiten sind: Freitag, 14. Juni, von 12.45 bis 19 Uhr; Samstag, 15. Juni, von 10.45 bis 18.30 Uhr und Sonntag, 16. Juni, von 11 bis 15.30 Uhr.