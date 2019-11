Vater und Söhne zerlegten Leichen Angriff auf Angeklagten im Ellwanger Mordprozess

Ellwangen.

Im Mordprozess gegen einen Vater und seine zwei Söhne vor dem Landgericht Ellwangen hat es einen gewalttätigen Angriff auf einen Angeklagten gegeben. Ein Mann aus dem Publikum sprang am Dienstag mit erhobenen Fäusten auf den 55-jährigen Vater zu, als dieser in der Mittagspause aus dem Saal geführt werden sollte. Drei Justizbeamte überwältigten den Angreifer und führten ihn in Handfesseln ab. Nach Feststellung der Personalien wurde er aus dem Gerichtsgebäude gewiesen.