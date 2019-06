"Verbrechen dürfen sich nicht lohnen" Spezialabteilung in Karlsruhe geht Kriminellen ans Vermögen

Baden-Württemberg Mann in Wohnung niedergestochen: Lebensgefährlich verletzt

Ein 31-Jähriger ist in Karlsruhe in der Wohnung eines Bekannten mit einem Messer angegriffen und lebensgefährlich verletzt worden. Zeugen zufolge sei es zwischen ihm und einem 20 Jahre alten Mann zum Streit gekommen und der 20-Jährige habe später unvermittelt auf ihn eingestochen, teilte die Polizei am Sonntag mit.