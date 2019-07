Verdacht auf Meniskusverletzung VfB-Keeper Jens Grahl reist aus Trainingslager ab

St. Gallen.

Die Verletztenmisere des VfB Stuttgart im Trainingslager in St. Gallen will einfach nicht enden. Nach Borna Sosa und Roberto Massimo (beide verletzten sich am Sprunggelenk) hat es nun Torhüter Jens Grahl erwischt. Der 30-Jährige musste die Nachmittagseinheit am Dienstag nach einem Pressschlag vorzeitig beenden. Es besteht der Verdacht auf eine Meniskusverletzung im Knie. Grahl wird am Mittwoch für eingehende Untersuchungen nach Stuttgart abreisen.