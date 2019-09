Verdacht des illegalen Welpenhandels in Ilshofen Polizisten befreien zwei Zwergdackel

Das Veterinäramt brachte die Welpen in Quarantäne

Der Tierhalter gab an, dass die Welpen aus Serbien stammten. Laut dem dort ausgestellten Impfpass seien die Welpen am 04.07.19 geboren. Da die Welpen ohne Muttertier waren und die Garage sich in einem völlig verunreinigten Zustand befand, verständigten die Beamten den Bereitschaftsdienst des Veterinäramtes. Das Veterinäramt beschlagnahmte beide Welpen und brachte sie in einem Tierheim in Quarantäne.

Auf den Hundehalter kommt eine Anzeige wegen mutmaßlicher illegaler Einfuhr von Hundewelpen und wegen des Verstoßes gegen das Tierseuchengesetz zu.