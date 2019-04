Verein Schatzkiste Urbach BCF Racing: Rennfahrer auf Bobby-Cars

Urbach. Fahrerlager und Siegerpodest in und vor der Freibadumkleide, Sandsäcke entlang der Hagsteige, Rampe auf dem Parkplatz. Das Urbacher Freibadgelände hat sich am Wochenende in recht ungewöhnlichem Gewand gezeigt. Trotz Sturmschäden vom Vorabend beim Bewirtungszelt ist am Sonntagvormittag dann zum Glück doch alles planmäßig am Start. Inklusive 37 hochmotivierten Fahrern von 3 bis 16 Jahren samt ihren Rennfahrzeugen: Bobby-Cars.