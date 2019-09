Vereinsbeirat ist jetzt am Zug Zehn Bewerbungen für das VfB-Präsidentenamt

Stuttgart. Am Sonntag ist die Bewerbungsfrist für das Präsidentenamt beim VfB Stuttgart abgelaufen und zehn Bewerber haben frist- und formgerecht ihre Unterlagen eingereicht. Das teilte der Vereinsbeirat am Dienstag (17.09.) mit. Jetzt ist das Gremium unter der Leitung von Wolf-Dietrich Erhard am Zug.

Bis zum Ende der Bewerbungsfrist sind insgesamt zwölf Bewerbungen eingegangen, von denen laut einer Mitteilung zwei formal nicht vollständig gewesen sind. Maximal zwei Kandidaten werden jetzt ausgewählt und den Mitgliedern auf der außerordentlichen Mitgliederversammlung am 15. Dezember zur Wahl vorgeschlagen. Laut der Mitteilung des Vereinsbeirats haben sich "Männer und Frauen im Alter von 45 bis 65 Jahren aus ganz unterschiedlichen Bereichen aus Wirtschaft, Politik und Sport beworben."