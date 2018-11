Vergewaltigungsfall Freiburg Polizei: Hauptverdächtiger ein Intensivtäter

Freiburg.

Ein im Freiburger Vergewaltigungsfall als Hauptverdächtiger geltender Mann gilt nach Einschätzung der Polizei als Intensivtäter. Seit Sommer 2018 soll der inzwischen 22-Jährige nach und nach mehrere Straftaten begangen haben. Es gehe um drei Körperverletzungen und zwei Taten mit Sexualbezug, hieß es am Freitag bei der Pressekonferenz der Polizei. Gegen den 22 Jahre alten Hauptverdächtigen wird wegen einer anderen Vergewaltigung ermittelt. Der 22-Jährige soll mit einem weiteren Verdächtigen aus dem jetzigen Fall und einer weiteren Person an einer Vergewaltigung beteiligt gewesen sein, sagte der Staatsanwalt am Freitag auf einer Pressekonferenz. Die Tat soll sich im vergangenen Jahr in der Wohnung des 22-Jährigen zugetragen haben.